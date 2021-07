Nachgefragt - Funktionieren Corona-Schnelltests auch bei der Delta-Variante?

So war es unter anderem bei der zunächst in Grossbritannien nachgewiesenen Alpha-Mutante. Sie wurde auch in der Schweiz zur dominanten Variante. (im Bild: London im Dezember 2020)

Das war so bei der zunächst in Grossbritannien nachgewiesene Alpha-Mutante, die in vielen Ländern innert kurzer Zeit den Wildtyp verdrängte. Aktuell wiederholt sich das Ganze bei der Delta-Variante: Im Oktober 2020 erstmals in Indien aufgetaucht, machte sie in der Schweiz in der vergangenen Woche schon 12,6 Prozent aller Ansteckungen aus, nachdem sie in der Woche davor schon für 23,5 Prozent der Fälle verantwortlich war ( Stand: 2. Juli) . Science-Taskforce-Mitglied Volker Thiel geht bereits davon aus, «dass die Delta-Variante bis im August dominant sein wird.»