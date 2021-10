Gwyneth Paltrow will mit Goop-Produkt für grössere Libido sorgen

Mehr Sex durch Bockshornklee?

Das sagt der Experte

Was ist also dran am scheinbar bewiesenen Effekt vom Bockshornklee? Alexander Vögtli ist Apotheker und der Gründer Schweizer Medikamentenlexikon s PharmaWiki . Er sagt: « Bockshornklee enthält Inhaltsstoffe, welche den Sexualhormonen ähneln und hat einen Einfluss auf sie. Auch i n der Literatur sind potenziell positive Effekte auf die Sexualität sowohl bei Männern als auch bei Frauen beschrieben. »

Bockshornklee zum Spartarif

Wer den Bockshornklee in Goops Mittel nun für sich testen möchte, sollte noch eines bedenken: Laut Website sollte DTF zweimal täglich für mindestens zwei Monate eingenommen werden, um Resultate zu sehen. 60 Kapseln kosten umgerechnet 51 Franken. Etwas über einen Hunderter muss man also hinlegen. Den Bockshornklee-Wirkstoff findet man in Kapsel- oder Pulverform aber auch in vielen Apotheken in der Schweiz für unter 20 Franken.