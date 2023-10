Funktioniert das Billigkonzept von Action in der Schweiz?

Das ist Action



Die niederländische Kette existiert seit 30 Jahren und verfügt mittlerweile über 2350 Läden in elf Ländern in Europa. Der Umsatz beträgt fast neun Milliarden Euro und wuchs zuletzt um 30 Prozent, der Gewinn gar um 46 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. In Deutschland wächst kein Non-Food-Discounter so stark wie Action. Die Kette bietet vor allem Non-Food-Artikel wie Putzmittel, Dekomaterial und Lippenstifte an. Es gibt aber auch eine Auswahl an Snacks und Getränken. Insgesamt besteht das Sortiment aus 14 Kategorien, darunter Baumarkt, Garten, Küche, Haushalt, Multimedia, Sport, Körperpflege, Haustiere und Spielzeug.