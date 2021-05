Modetrend Gorpcore - Funktionskleidung ist jetzt auch im Alltag stylish

Im vergangenen Jahr hüllten sich aufgrund der aktuellen Situation viele von uns in bequeme Trainer und Pyjamas. Jetzt aber zieht es uns wieder nach draussen. Das zeigt auch der aktuelle Gorpcore-Trend.

Das Wort G.O.R.P. leitet sich von Good Old Raisin and Peanuts», also den guten alten Rosinen und Erdnüssen ab und lehnt damit an das Studentenfutter an, das man auf der Wanderung als Verpflegung dabei hat. Gorpcore dreht sich aber nicht um die besten Wandersnacks, sondern bezeichnet den Trend, sich in Funktionskleidung zu hüllen.

I m Streetstyle werden vermehrt Kleidungsstücke populär , die man auch auf langen Wanderungen tragen könnte: von der Northface-Pufferjacke, über den Patagonia-Rucksack bis hin zum Arc’teryx-Baseballcap.

So stieg etwa auf der deutschen Resale - Plattform « StockX » der Umsatz von Nikes Outdoor-Kollektion um das Fünffache. Und wo im Jahr 2019 noch kein einziges Piece des Outdoorbekleidungsherstellers Arc’teryx nachgefragt wurde, wurden Arc’teryx-Stücke im vergangenen Jahr über 1’200 Mal gehandelt.

Funktionskleidung verschmilzt mit High-Fashion

Gorpcore schleicht sich bereits seit einiger Zeit in die Modewelt ein. Ein Meilenstein des Trends war die Kollaboration von The North Face mit MM6 Maison Margiela, die die Outdoor-Marke vergangenes Jahr noch näher an die Fashionwelt rückte. Darauf ging The North Face eine Zusammenarbeit mit Gucci ein. Die Kollektion kombinierte Silhouetten, die von Outdoor-Designs der 70er inspiriert waren, mit der Farbpalette von Gucci.

Stars wie A$AP Rocky und Jared Leto trugen Stücke aus der Kollaboration .

Wanderweg trifft auf Runway

Schon vor drei Jahren waren Fleecewesten und Pufferjacken ein Thema in der Mode. Damals spielte die Ästhetik auch mit den scheinbar wenig chicen Entwürfen von Outdoorbekleidung. So zeigte etwa Prada für Frühling und Sommer 2017 diesen von Gorpocre inspirierten Look:

Was jetzt anders ist? Statt von Luxusbrands wird der Trend jetzt von Marken übernommen, die sich ursprünglich der Funktions- und Outdoorbekleidung verschrieben haben. Unterdessen gehört etwa The North Face zu den Lieblingsmarken der Stars und wurde in diesem Jahr auch von Kendall Jenner & Co. getragen, die den Trend somit weiter befeuern. Die ikonische Pufferjacke ist inzwischen zu einem Schlüsselpiece für den Model-Off-Duty-Look geworden .

Nebst der Pufferjacke sahen wir im vergangenen Winter auch den Trend von derben Stiefeln aufflammen, die an Wanderschuhe erinnern. E twa bei Miu Miu, die auch den Runway gleich als a lpine Landschaft inszenierten .

Nicht nur derbe Wanderstiefel, auch Trekkingschuhe wie die Salomon S/Lab XT-6s haben von der Off-Duty-Modelr iege den Ritterschlag bekommen und werden von It-Girls wie Rihanna und Bella Hadid in der St a dt a usgeführt. Bella Hadid trägt ihre mit Bikershorts und 2000er-Top:

Bella Hadid in ihren Salomon Trekkingschuhen. GC Images

Dass der Gorpcore - Trend gerade jetzt wieder aufflammt, könnte auch mit der aktuellen Situation zu tun haben . Viele haben die Nase voll davon, drinnen rumzusitzen , weshalb sich das Leben nach draussen verlegt – richtige Kleidung inklusive.

Und wir müssen sagen, selten war ein Trend so funktional. Selbst wenn der Hype um Gorpcore irgendwann vorbei ist, hast du davon wenigstens langlebige Kleidung , die d en Elementen trotzt und sowohl uns Modefans als a u ch Mamis, die uns ermahnen, dass w ir uns w arm einpacken sollen , gleichermassen glücklich mach t .

Frank Ocean schwört auf Kopfbedeckung von Arc’teryx: « 7Panel Cap » aus Wollgemisch Fr. 45.- von Arc’teryx Arc’teryx Eignet sich für Alpintouren oder Reisen durch den Grossstadtdschungel: Rucksack « Trion 35 » Fr. 230.- von Mammut Mammut Trägt dich über Stock und Stein und durch die ganze Stadt: Hikingschuh « X Raise GTX » Fr. 150.- von Salomon bei Zalando Salomon