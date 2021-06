Geplante Öffnung verschiebt sich um eine Woche - Furka-Öffnung verzögert sich

So hat es etwa vor drei Wochen auf dem Gotthardpass ausgesehen.

Der Sustenpass könne «mit grosser Wahrscheinlichkeit» aber wie vorgesehen am 25. Juni geöffnet werden.

Die für den Freitag geplante Öffnung des Furkapasses (2431 Meter über Meer) kann nicht eingehalten werden, wie der Kanton Uri am Donnerstag mitteilt. Aufwendige Felsräumungsarbeiten sind der Grund, weshalb die Furka voraussichtlich erst in einer Woche, am 18. Juni, für den Verkehr freigegeben werden kann.