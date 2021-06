Furkapass ist ab Freitag offen

So hat es etwa vor vier Wochen auf dem Gotthardpass ausgesehen.

Am Freitag kann der Furkapass nach Abschluss der Felsräumungsarbeiten geöffnet werden.

Am Freitag um 11.00 Uhr ist es so weit: «Der Furkapass (2431 Meter über Meer) kann nach Abschluss der Felsräumungsarbeiten geöffnet und für den Verkehr freigegeben werden», teilt der Kanton Uri am Dienstag mit. Wegen Felsräumungsarbeiten kam es zu Verzögerungen bei der Öffnung.