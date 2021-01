«Bin kein Fan von Gewalt, aber…» : Fusballexperte Reif hätte Breel Embolo «eine kleine Abreibung» verpasst

Sportreporter Marcel Reif äusserte sich zur Causa Breel Embolo – und überraschte mit kontroversen Aussagen. Die Kritik liess nicht lange auf sich warten.

Reif sagte ausserdem: «Wissen Sie, was mir gefallen würde? Wenn die in der Kabine in Gladbach [laut werden], und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ist. Also zu meiner Zeit, als ich ein bisschen gekickt habe, war das noch so, es gab so eine gewisse innere Hygiene, um es mal sehr vorsichtig und sehr freundlich auszudrücken, in der Kabine. Nach dem Motto: Trainer, könnten Sie mal kurz rausgehen? Wir brauchen mal fünf Minuten. Und dann macht man ein bisschen die Musik laut und dann wurde demjenigen mitgeteilt, mit relativ klaren, auch nonverbalen Mitteln, was geht und was nicht geht. Das könnte ich mir gut vorstellen.»