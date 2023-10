Bern und Ostermundigen fusionieren nicht

Gemeindepräsident Thomas Iten sieht den Grund dafür im Selbstbewusstsein und in der Dynamik der Gemeinde.

Hätten beide Gemeinden zugestimmt, wäre die Fusion am 1. Januar 2025 in Kraft getreten. Anschliessend wäre eine längere Integrationsphase gefolgt.

«Ostermundigen ist keine graue Maus mehr»

«Ostermundigen hat sich den Entscheid nicht einfach gemacht», sagt Thomas Iten, Gemeindepräsident Ostermundigen, an einer Medienkonferenz um 16.15 Uhr, nach der Verkündigung der Resultate. Es sei viel gerungen und diskutiert worden. Die Emotionen seien teilweise sehr hoch gegangen. «Es geht bei einer Fusion nicht nur um Zahlen und Fakten, es geht auch um Fragen der Identität und des persönlichen Selbstverständnisses», so Iten.

Die hohe Ablehnung in Ostermundigen begründet er mit einem tiefen Leidensdruck der Ostermundigerinnen und Ostermundiger. «Die Mehrheit hat den Eindruck, dass wir die Zukunft selber meistern können», so Iten. Ostermundigen sei aktiv und dynamisch und sei keine grau Maus mehr. Zudem habe man wohl daran gezweifelt, dass der Fusionsvertrag auch so umgesetzt werde, wie angekündigt.