Marko Arnautovic

Fussball-Bad-Boy verkauft nun Gin

Der österreichische Profi Marko Arnautovic ist überzeugt von seinem Getränk. Doch die Flasche hat ihren Preis.

Es stehe sein Name darauf, deshalb habe das Getränk Qualität, sagt er etwa. Und: «Es sind die hochwertigsten Zutaten drin, zum Beispiel Marillen aus Österreich, Pflaumen aus Serbien und nicht zu vergessen auch österreichisches Quellwasser.» Der Gin sei so gut und mild, dass man ihn eigentlich nur pur trinken solle.

35 Euro für eine Halbliter-Flasche

Wie er auf die Idee gekommen ist? Das sei einfach zu beantworten, meint der 31-Jährige, der mittlerweile in China für Shanghai SIPG spielt. Er meint: «Meine Fans wünschen sich schon lange etwas Persönliches von mir. Schals, Caps und T-Shirts haben alle, dass es bei mir etwas Spezielleres sein muss, war also klar.»

Kosten wird eine Halbliter-Flasche «Arnautovic Gin» etwa 35 Euro. Viel Geld für einen Gin? Arnautovic lacht. «Es ist eine Premium Spirituose, die schüttet man nicht in sich rein. Die geniesst man zu speziellen Anlässen.» Er mache das zumindest so. Er sei nämlich sowieso nicht mehr der, der das Nachtleben unsicher mache. «Ich bin ruhiger geworden, bin ein Familienmensch, habe zwei Kinder.»

Derzeit sitzt er in Wien fest

Im Netz kommt der Gin gut an. Auf Twitter feiern ihn die Nutzer, auch kursiert bereits ein Song, der vom österreichischen Fussballer und seinem Gin handelt. Das Getränk, das in Zusammenarbeit mit einer österreichischen Edeldestillerie und Arnautovics Agentur Next Sports Marketing entwickelt wurde, ist derzeit im deutschsprachigen Raum erhältlich . Bald soll aber auch nach China expandiert werden.

Dem Land also, in dem der Fussballer spielt. Zumindest in Theorie. Wegen der Corona-Epidemie und der strengen Einreisebestimmungen sitzt Arnautovic derzeit nämlich in Wien fest und muss sich dort fit halten.