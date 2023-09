SFL: Bei Fangewalt sollen Clubs neu gar Forfait-Niederlagen drohen

Hinter dem Projektnamen «Progresso» steckt das grosse Ziel, das leidige Thema der Fanausschreitungen rund um Schweizer Fussballstadien in den Griff zu bekommen. Gemeinsam erreichen wollen das die Swiss Football League (SFL) und die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und direktoren (KKJPD). Man werde nach wie vor, so erklärt es die Liga, vorwiegend auf «deeskalierende und kooperative» Ansätze setzen. Für den Fall, dass es dennoch zu schwerwiegenden Ausschreitungen kommen sollte, wurde nun ein sogenanntes Kaskadenmodell ausgearbeitet, wie ab der Saison 2024/25 schrittweise auch repressive Massnahmen zum Einsatz kommen könnten.

Das ist der Vorschlag

Das Kaskadenmodell besteht aus insgesamt fünf Stufen, bei denen bestimmte Vorfälle automatisch bestimmte Massnahmen auslösen. Stufe Eins beinhaltet etwa gravierende Sachbeschädigungen und erfordert eine obligatorische Lagebesprechung zwischen Polizei, Verein und Fans vor den nächsten drei Spielen. Wenn Personen verletzt werden (Stufe Drei), wird die Fankurve des betroffenen Vereins für mindestens ein Spiel geschlossen. Gleichzeitig wird der Ticketverkauf sofort gestoppt, um zu verhindern, dass die Fans in andere Sektoren ausweichen können. Brisant: Bei Stufe Fünf droht dem Club der Bewilligungsentzug der Spieldurchführung und damit eine Forfait-Niederlage. Die in den Jahren immer wieder von der Politik geforderten personalisierten Tickets spielen im Vorschlag keine Rolle.

So funktioniert die Bewährung

Heisst: Was abseits des Platzes oder gar des Stadions passiert, könnte neu also direkte Auswirkungen auf das sportliche Ergebnis des Clubs haben. Neu sind ebenfalls die sogenannten «Bewährungsphasen». Wenn es zu Zwischenfällen gekommen ist, stehen die betroffenen Fans in den nächsten Spielen unter verstärkter Beobachtung. Wenn etwa Personen verletzt werden, gilt diese Phase fünf Spiele lang. Wenn es in dieser Zeit erneut zu Ausschreitungen mit Verletzten kommt, wird der Fall in die nächste Stufe des Modells eskaliert.