Dennoch ist Lee nicht einsam, wie sich nun zeigt. Statt mit Fussballern hängt Lee einfach mit Kindern ab. «Lee ist nicht alleine», sagt Michelle Achermann, welche die Waldspielgruppe Tannezapfe in Cham führt. Direkt hinter dem Fussballplatz liegt ihre Waldspielgruppe. «Lee wartet beinahe jeden Tag auf dem Parkplatz auf die Spielgruppe und begleite uns anschliessend in den Wald. Bereits seit rund fünf Jahren ist die Katze ein fester Bestandteil der Gruppe», sagt Achermann.

Streicheleinheiten und Leckerlis

Wenn die Spielgruppe anschliessend zu einem Spaziergang aufbricht, würden sie immer von Lee begleitet. Ab und zu bringe die Katze auch Beute wie Vögel oder Mäuse. «Das Verhalten der Katze dient uns als Lehrmittel für die Kinder», so Achermann. So lernen die Kinder auch das Verhalten der Katze kennen. «Wenn Lee die Ohren anlegt, ist das für die Kinder ein Zeichen, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte», so die Inhaberin der Spielgruppe. Achermann schätzt die Besuche der Katze sehr und sagt: «Lee liebt die Kinder und die Kinder lieben Lee.»