Fussball Cup-Halbfinal Lugano besiegt Servette

In letzter Sekunde hatte sich Servette im Cup-Halbfinal gegen Lugano noch in die Verlängerung gerettet. Im Penaltyschiessen machten die Tessiner den Final gegen YB doch noch perfekt.

Pascal Muller/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 96. Minute sorgte Servette-Joker Enzo Crivelli mit seinem Tor zum 2:2 doch noch für die Verlängerung. Ein Tor, das schliesslich ohne Wert bleiben sollte. Im Penaltyschiessen machte Titelverteidiger Lugano den Sack doch noch zu.

Die Schlüsselfigur

Kevin Mbabu. Mit dem Wechsel in seine Heimatstadt hatte der Ex-Nati-Spieler seine Karriere neu lancieren wollen. Bislang wollte das aber nur mässig klappen. Am Mittwochabend wurde der 27-Jährige dann gar noch zum tragischen Helden: Als einziger Schütze scheiterte er im Penaltyschiessen.

Die bessere Mannschaft

Eine halbe Stunde lang erspielte sich nur Servette Chancen. Mit seinem Doppelpack stellte Luganos Aliseda die Partie dann aber plötzlich auf den Kopf. In der zweiten Hälfte hatten die Tessiner mehrfach die Gelegenheit, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Die Verlängerung war schliesslich eine ausgeglichene Sache.

Das Tribünen-Gezwitscher

Seit seinem Amtsantritt im September 2021 hat Mattia Croci-Torti den FC Lugano in zehn Cup-Partien betreut – allesamt hat er gewonnen. Nun winkt ihm die Chance auf die Wiederholung des Cupsiegs aus dem Vorjahr.

Die Tore

22.’ | 1:0 | Kutesa verwertete eine schöne Hereingabe von Stevanovic.

31.’ | 1:1 | Nach einem schönen Steckpass von Doumbia erwischte Aliseda Frick aus spitzem Winkel.

40.’ | 1:2 | Wieder Aliseda, dieses Mal mit einem wuchtigen Abschluss innerhalb des Strafraums.

90.’+6 | 2:2 | Stevanovic findet in der Mitte irgendwie Joker Crivelli, der den Ball zum Last-Minute-Ausgleich ins Kreuz haut.

Der Ausblick

Am 4. Juni kommt es im Wankdorfstadion zum Duell zwischen YB und Titelverteidiger Lugano. In der Super League empfangen die Tessiner am Ostermontag St. Gallen, der Leader aus Bern bekommt es zu Hause mit GC zu tun.