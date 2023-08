Frauen-WM: Deutschland fliegt in Gruppenphase raus

Deutschland ist am Boden.

Aus für Deutschland! Die DFB-Frauen fliegen in der Gruppenphase raus.

Das Aus in der Vorrunde ist für unseren Nachbarn ein Debakel.

An der WM gibts für die DFB-Elf nur den dritten Platz in der Gruppe.

Die deutschen Fussballerinnen haben in Australien die grösste Blamage ihrer Historie erlebt und sind ein gutes halbes Jahr nach den DFB-Männern in Katar ebenfalls schon in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Dies trotz eines Torverhältnis von 8:3.