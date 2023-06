Fussball-Fan stürzt im Stadion von Tribüne in den Tod

Ein Fan verlor am Samstag sein Leben.

In Argentinien starb ein Fussball-Fan im Stadion.

Die Partie des 19. Spieltags zwischen dem Tabellenführer River Plate und Defensa y Justicia am Samstag im Estadio Monumental in Buenos Aires wurde in der 27. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen. Ein Zuschauer war von der Tribüne gestürzt und gestorben. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar.