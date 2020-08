Schauderhafte Geschichte aus Südamerika

Fussball-Goalie lässt Mutter seines Kindes ermorden

Bruno Fernandes ist skrupellos. Der brasilianische Fussball-Goalie war in einen Mordfall verwickelt und steht nun wieder zwischen den Pfosten.

Skrupelloses Verbrechen

Fernandes soll die Mutter seines Sohnes Bruninho – das Model Eliza Samudio – von einem Auftragsmörder entführen, foltern, zerstückeln und am Ende an einen Hund verfüttern haben lassen. Der Goalie war damals verheiratet und hatte eine aussereheliche Affäre. Er wollte die Schwangerschaft nicht und später auch keinen Unterhalt für das Kind bezahlen.

Dass Fernandes wieder ein freier Mann ist, entging auch Valdemar Neto nicht. Der Präsident des Viertliga-Vereins Rio Branco verpflichtete den Goalie und bezeichnet den Coup, als «einen der besten in der Geschichte des Clubs». Er war sich aber nicht bewusst, was er damit auslösen wird: Einen Shitstorm in den sozialen Medien. In einer You-Tube-Botschaft Ende Juli rechtfertigte Neto die Verpflichtung Fernandes’ und zeigte sich erstaunt. «Nie hätte ich gedacht, dass die Verpflichtung von Keeper Bruno so einen Nachhall in den sozialen Netzwerken haben würde», sagte der Präsident.