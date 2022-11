WM 2022: Nati-Star Granit Xhaka schweigt zum Bändeli-Gate

Selbst als ein Journalist der «New York Times» Vergleiche zu Xhakas Vater und dessen Kampf für Menschenrechte in Ex-Jugoslawien zieht, schweigt der Captain und verweist auf den Nati-Medienchef. Eine Ersatz-Geste, wie es die Deutschen gemacht haben, schliesst er aus . «Ich glaube nicht, dass wir als Schweiz etwas machen müssen. Fussball hat jetzt Priorität Nummer eins», so der 30-Jährige. Schliesslich wolle man in Katar mit der Nati sportlich «Geschichte schreiben».

Pech und Unruhen hätten dies in der Vergangenheit verhindert. Genau diese Unruhen und Nebengeräusche, die man aktuell um jeden Preis verhindern will. Auch beim emotionalen Thema Serbien bleibt Xhaka entspannt und antwortet selbstbewusst: «Ehrlich, es interessiert mich nicht, was Brasilien und Serbien machen. Wir schauen auf uns.» Die Stimmung sei ausgezeichnet innerhalb der Schweizer Nationalmannschaft – und alle mit im Boot. «Es braucht jeden, den Staff, die Ersatzspieler. Ich bin überzeugt, dass der Teamspirit der Schlüssel sein kann und jeder liefert seinen Beitrag», so der Captain, der sich aktuell in der Form seines Lebens befindet.