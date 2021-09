Bei Routine-Kontrolle entdeckt : Nach Tumor-Befund am Dickdarm – Brasilien sorgt sich um Fussball-Legende

Die Fussball-Welt sorgt sich um die brasilianische Ikone Pelé, die sich zurzeit auf der Intensivstation in São Paulo von einer Tumor-OP erholt. Der 80-Jährige zeigt sich trotz seiner Lage positiv.

1 / 4 Pelé wird von vielen Fussball-Fans als bester Spieler oder als einer der besten Spieler aller Zeiten bezeichnet. AFP Nun hat Brasiliens Legende mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ein Bild aus Pelés Aktivzeiten: Der Brasilianer holte mit der Seleção dreimal den WM-Titel. imago images/TT

Darum gehts Pelé erholt sich zurzeit in Brasilien von einer Tumor-Operation am Dickdarm.

Am Dienstag soll die Fussball-Ikone die Intensivstation bereits wieder verlassen können.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Pelé mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die brasilianische Fussball-Legende Pelé ist wegen eines «verdächtigen» Tumors am Dickdarm operiert worden. Der 80-Jährige erhole sich derzeit auf der Intensivstation, teilte das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo am Montag mit. Demnach soll der dreifache Weltmeister die Intensivstation am Dienstag verlassen dürfen. Pelé befindet sich seit dem 31. August im Krankenhaus.

«Gott sei Dank geht es mir sehr gut», schrieb Pelé auf seinem Instagram-Profil. «Glücklicherweise bin ich es gewohnt, grosse Erfolge an eurer Seite zu feiern», fügte er an die Adresse seiner Fans gerichtet hinzu. «Ich werde diesem Spiel mit einem Lächeln auf meinem Gesicht begegnen, mit Optimismus und Freude angesichts der Liebe von Familie und Freunden, von der ich umgeben bin.»

Tumor während Routineuntersuchung entdeckt

Die Operation fand nach Angaben des Krankenhauses bereits am Samstag statt. Der Tumor war demnach während einer Routineuntersuchung entdeckt worden. Es werde eine Biopsie vorgenommen, hiess es in der Erklärung der Klinik weiter. Pelé, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento heisst, gilt als einer der grössten Fussballer aller Zeiten. Der heute 80-Jährige wurde dreimal Weltmeister: 1958, 1962 und 1970.

In den vergangenen Jahren hatte die Fussball-Legende immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2019 musste Pelé in einem Krankenhaus in Paris wegen einer schweren Harnwegsentzündung behandelt werden. Er leidet auch an Hüftproblemen und ist auf eine Gehhilfe angewiesen.

