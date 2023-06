FC Stade-Lausanne-Ouchy: Spieler gedenken Elia Alessandrini

Der FC Stade-Lausanne-Ouchy steigt in die Super League auf.

Nun ist es Tatsache. Neben Challenge-League-Meister Yverdon-Sport und Vize-Meister Lausanne-Sport ist Lausanne-Ouchy der dritte Aufsteiger aus dem Kanton Waadt . Hinzu kommen die Westschweizer von Servette. Das bedeutet, das in der nächsten Saison in der aufgestockten Super League (zwölf Vereine) ein Drittel der Clubs einen französischsprachigen Hintergrund haben.

Daran haben die Ouchy-Spieler aber wohl nicht gedacht, als der Aufstieg in die Super League am Dienstagabend feststand. Da war nach dem dem 4:2-Erfolg im Barrage-Rückspiel (Hinspiel gewann Ouchy 2:0) über den FC Sion einfach nur riesig. Die Fussballer lagen sich in den Armen, Fans stürmten den Platz und wollten ganz nah bei ihren Idolen sein. Ouchy-Trainer Anthony Braizat sagte zu blue: «Es ist unfassbar! Heute haben wir uns für die harte Arbeit belohnt. Ich liebe diese Jungs.»