Neue Studie belegt

Fussball-Kommentatoren haben «rassistische Vorurteile»

Über 2000 Aussagen aus vier grossen europäischen Ligen wurden analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig und die Spielervereinigung beunruhigt.

Während hellhäutige Spieler (wie Joshua Kimmich) vermehrt mit Attributen wie Spielintelligenz, Kampfgeist und Führungsqualität in Verbindung gebracht werden, stehen bei Dunkelhäutigen andere Attribute im Vordergrund.

Raheem Sterling (am Ball) gegen Jordan Henderson oder Citys Flügelflitzer gegen Liverpools Leitwolf: Diese Stereotypisierung der Fussballer ist auch von Kommentatoren mitgeprägt.

Weisse Spieler sind intelligent, habe n eine hohe Arbeitsmoral und sind Leitwölfe. Dunkelhäutige Spieler hingegen sind « nur » schnell und kräftig, haben ihre Stärken also rein im physischen und athletischen Bereich. So zumindest liest sich das Ergebnis einer Studie der dänischen Agentur Run Repeat , die gemeinsam mit der Vereinigung der britischen Profifussballer (PFA) durchgeführt wurde.

Es wurden über 2000 Aussagen von englischsprachigen Kommentatoren in 80 Spielen dieser Saison analysiert und kategorisiert. Es betrifft Partien der höchsten Ligen in England, Frankreich, Italien und Spanien. Auch die Spieler wurden in Kategorien eingeteilt, von hellem bis dunklem Hautton. Nun wurden die Ergebnisse der sechsmonatigen Studie veröffentlicht. Sie zeigen eine deutliche Tendenz.