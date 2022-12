Medienberichte : Fussball-Legende Pelé spricht nicht mehr auf Chemotherapie an

Der 82-jährige Pelé gilt als einer der grössten Fussballer der Geschichte. Nun gibt es jedoch grossen Anlass zur Sorge.

1 / 3 Pelé ist 82 Jahre alt und erreichte in seiner Fussball-Karriere unglaublich viel. AFP Er wurde mit Brasilien drei Mal Weltmeister (1958, 1962 und 1970). IMAGO/PA Images Bewegender Moment vor dem letzten Gruppenspiel von Fussball-Rekordweltmeister Brasilien: Hinter einem Tor hielten Fans der Südamerikaner während der brasilianischen Hymne zwei Trikots in die Höhe. Auf einem war Fussball-Ikone Pelé mit der legendären Rückennummer 10 zu sehen. IMAGO/Kyodo News

Darum gehts Grosse Sorgen um Fussball-Legende Pelé.

Der 82-Jährige spricht nicht mehr auf die Chemotherapie an.

Pelés Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge.

Die brasilianische Fussball-Legende Pelé (82) spricht einem Medienbericht zufolge nicht mehr auf die Chemotherapie an. Die Krebsbehandlung im Hospital Albert Einstein in São Paulo sei ausgesetzt worden, Pelé erhalte nur noch palliative Pflege, berichtete die brasilianische Zeitung «Folha de S. Paulo» am Samstag. Er erhalte beispielsweise Medikamente gegen die Schmerzen und die Kurzatmigkeit. Die Palliativmedizin umfasst die Behandlung von Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung.

Pelé war am Dienstag ins Krankenhaus gebracht worden. Seine Tochter Kely do Nascimiento teilte mit, es werde lediglich die Medikation ihres Vaters neu eingestellt. Aus dem Krankenhaus hiess es, Pelé habe die volle Kontrolle über seine Vitalfunktionen und sei in einem stabilen klinischen Zustand. Der Sportsender ESPN Brasil hingegen berichtete, Pelé habe Schwellungen am gesamten Körper. Am Freitag wurde eine Atemwegsinfektion bei Pelé diagnostiziert, die mit Antibiotika behandelt wurde.

Sorgen um Pelés gab es schon lange

Im September vergangenen Jahres war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff insgesamt im Krankenhaus bleiben. Danach war Pelé immer wieder zur Chemotherapie im Krankenhaus.

Pelés Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).

