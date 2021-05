Proteste von United-Fans - Fussball-Legenden mit Pyros beschossen, Polizist mit Flasche verletzt

In Manchester protestieren die Fans von United gegen die Besitzerfamilie.

Fan-Wut in England! Vor dem Premier-League-Kracher Manchester United gegen Liverpool protestierten tausende United-Fans gegen Club-Boss Joel Glazer (54). Einige Anhänger stürmten gar das Old Trafford, zündeten auf dem Spielfeld Bengalos und Pyros. Andere versperrten indes dem Team beim Mannschaftshotel den Weg zum Bus, verhinderten die Anreise. Laut BBC diente ein Fanshop als Tor in die Arena. Die Folge: Nach einer langen Wartezeit musste die Partie abgesagt werden. Der neue Austragungs-Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.