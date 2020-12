Fussball-Merch war wohl noch nie so sexy

Sportbekleidung ist dafür bekannt, n icht gerade schmeichelhaft zu sein . Knappe Bodysuits kommen uns sicherlich nicht in den Sinn , wenn wir an Fussballkleidung denken . Das ändert sich aber, seit sich Lois Sa u nders mit ihrem Label « 1XBLUE » dem angenommen hat. Mit ihren Kreationen macht sie alte Sportmerch sexy. So kreiert die Designerin etwa Lace-Up-Kleider aus Fussballschals: