«Anderi Liga»: Die neuste Folge des Fussball-Podcasts

1 / 4 Die neue Podcast-Folge von «Anderi Liga» mit Tobias Wedermann (r.) und Fabian Ruch (l.) ist online. 20 Minuten / Matthias Spicher «Ich finde es traurig, vor allem finde ich es traurig für Neymar», sagt Fabian Ruch zum Wechsel des brasilianischen Superstars zu Al-Hilal. AFP Wedermann (r.) und Ruch (l.) besprechen in der neusten Podcastfolge auch die Lage beim FC Basel und beim FC Bayern. 20 Minuten / Matthias Spicher

Darum gehts Die neue Folge des Podcasts «Anderi Liga» ist da.

Dabei werden die Transfers von Neymar und Harry Kane besprochen.

Auch die Lage beim FC Basel ist Thema.

Fussballromantiker, Neymar-Superfan und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch muss diese Woche ganz stark sein. Sein grosser brasilianischer Held verlässt die europäische Fussballbühne in Richtung Saudiarabien. In der neusten Folge «Anderi Liga» wird dies mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann intensiv analysiert – aber unter anderem auch, was beim FC Bayern und Harry Kane los ist, sowie die immer grösser werdende Saisonstartkrise beim FC Basel.

… über die Karriere von Neymar nach dem Saudi-Wechsel

«Ich finde es traurig, vor allem finde ich es traurig für Neymar. Wir werden ihn nicht mehr in Europa sehen, nicht mehr in der Champions League», sagt Fabian Ruch zum Wechsel des brasilianischen Superstars zu Al-Hilal. «Es gibt in der Geschichte des Fussballs nicht wenige Spieler, die so talentiert sind wie Neymar. Und jetzt geht er im besten Fussballeralter.» Er glaube aber, dass man den heute 31-Jährigen hinsichtlich der WM 2026 nicht abschreiben dürfe.



Tobias Wedermann sieht dies anders. Findet aber auch, dass Neymar zu den talentiertesten Fussballern des letzten Jahrzehnts gehört. Aber: «Mit seinem Lebenslauf geht er nicht in die Geschichte ein. Er wurde ein paar mal Meister, hat die Champions League einmal mit Barcelona gewonnen. Hat jahrelang in Frankreich, der maximal fünftbesten Liga in Europa, gespielt, wurde nie Weltfussballer, und an den WMs hat man ihn nur weinen sehen.» Der 20-Minuten-Sportchef findet es sehr schade, dass man Neymar beispielsweise nie in der Premier League sehen werde.

… über den Münchner Heilsbringer Kane und einen überforderten Trainer Tuchel

Nicht mehr in der Premier League zu sehen ist Harry Kane. Englands Captain hat sich Bayern München angeschlossen. Wedermann ist begeistert über diesen Coup, Ruch nennt es ein «Statement» für die Bundesliga. Dennoch haben beide Zweifel an der Entwicklung der Bayern – besonders wegen des Auftritts von Trainer Thomas Tuchel nach der 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig am Samstag. «Seine Bilanz ist desaströs und noch schlimmer: Es verbessert sich nichts», sagt Ruch. Mehr Hilflosigkeit, als Tuchel in seinen Interviews ausstrahle, sei gar nicht möglich. «Die Saison hat noch nicht richtig begonnen, und der Trainer hat verbal schon fast die letzte Patrone verschossen.»

Podcast «Anderi Liga»

Wedermann geht noch weiter: «Als Bayern-Boss würde ich mich seit Sonntag über neue Trainer informieren. Tuchel wirkt schon wieder verzweifelt wie im Frühling. In der medialen Aussendarstellung kommt er rüber wie ein Schulbub», sagt Wedermann, der eigentlich grosse Stücke auf den deutschen Trainer hält. Der 49-Jährige habe ein massives Goalieproblem, Differenzen mit Anführer Thomas Müller und den zweiten Leader, Joshua Kimmich, öffentlich angeschossen.

… über die immer grösser werdende Krise beim FC Basel

Angeschossen ist auch der FC Basel, der nach vier Spielen mit drei Niederlagen auf dem zweitletzten Platz der Super-League-Tabelle liegt. Sowohl Ruch als auch Wedermann sind sich sicher, dass bis Ende Monat noch einiges an personeller Verstärkung nach Basel wechseln wird. Ruch: «Mich stört diese neue Erwartungshaltung. Viele sagen, dass der Kader schlechter sei als jener von St. Gallen oder Servette – das ist doch Quatsch.» Man müsse sich weiter an YB orientieren, schliesslich seien es nur fünf Punkte Rückstand.



Wedermann glaubt nicht, dass der Rundumschlag von Goalie Marwin Hitz das richtige Mittel war: «Der Kader ist eine Baustelle, man hat enormes Verletzungspech – man muss jetzt nicht noch intern Unruhe verursachen.» Ruch glaubt derweil, dass man die extreme Geschäftsphilosophie in Basel mit den vielen Transfers überdenken müsse: «Man hat noch erstaunlich viel Kredit bei den Fans, aber es geht schlichtweg nicht nur so.»

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.