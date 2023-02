Fussball-Podcast «Anderi Liga» : War es Hands von Fabian Frei?

Fussball-Podcast «Anderi Liga» : «An Fabian Freis Stelle hätte ich direkt die Rote Karte gesehen»

In der neusten Folge «Anderi Liga» sprechen 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Journalist Fabian Ruch wieder einmal über den VAR sowie über die Entwicklung bei Bayern, Chelsea und GC.

1 / 3 Die neue Podcast-Folge von «Anderi Liga» mit Tobias Wedermann (r.) und Fabian Ruch (l.) ist online. 20 Minuten / Matthias Spicher In der 47. Folge u. a. im Fokus: Der VAR und der strittige Penalty gegen den FCB am letzten Sonntag. 20 Minuten / Matthias Spicher Ein vermeintliches Hands von FCB-Captain Fabian Frei sorgte für grosse Diskussionen. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Die neue Folge des Podcasts «Anderi Liga» ist da.

Dabei werden VAR-Entscheide, die Entwicklung bei GC und viele weitere spannende Themen besprochen.

Über die Lage bei PSG, Bayern und Chelsea wird ebenfalls diskutiert.

Natürlich ist der VAR auch in der aktuellen Folge von «Anderi Liga» ein Hauptakteur. Fabian Ruch redet sich im Podcast mal wieder in Rage, wenn es um den Videobeweis geht und fordert die Abschaffung. Das wird kaum passieren, aber auch Tobias Wedermann geht mit dem VAR beziehungsweise mit den Unparteiischen hart ins Gericht. «Der Elfmeter, den Servette am Sonntag in Basel erhielt, macht mich wirklich sprachlos», sagt der 20-Minuten-Sportchef.

Und Ruch glaubt, er hätte nicht wie Fabian Frei eine zweite Verwarnung erhalten, sondern direkt die Rote Karte gesehen, weil er sich so stark über den skandalösen Entscheid aufgeregt hätte. Wedermann und Ruch diskutieren zudem, wie man die unselige Handsregel anpassen müsste. Und sie besprechen das Zürcher Derby vom Sonntag, den Sieg des Meisters FCZ und die Krise von GC. NZZ-Journalist Ruch erzählt, was er bei seinen Recherchen über die Grasshoppers herausgefunden hat.

Wird Xhaka bei Arsenal falsch eingesetzt?

Selbstverständlich widmen sich die beiden Podcaster auch wieder Chelsea, das in einer monumentalen Krise steckt. Und sie sind erstaunt über die neue Rolle von Granit Xhaka bei Arsenal, weil der Schweizer Captain beim Leader der Premier League ganz anders spielt als im Nationalteam. Ruch spottet zudem über die reiche englische Liga, weil deren Spitzenvertreter in der Champions League überhaupt nicht überzeugen konnten.

Podcast «Anderi Liga»

Tobias Wedermann wiederum verrät, welcher Fussballer derzeit überraschend zu den besten Spielern Europas zählt. Und er könnte sich vorstellen, dass die drei Superstars Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar im Sommer alle Paris Saint-Germain verlassen könnten.

Hoher Druck bei den Bayern und in Basel

An Themen jedenfalls mangelt es derzeit im Fussball nicht, die Ligen biegen in die entscheidende Phase der Saison ein. «Der Druck steigt, das spürt man an den nervösen Reaktionen der Beteiligten bei Bayern», sagt Ruch. «Ich glaube, wir haben alle mal Stress, aber können uns nicht vorstellen, unter welchem Druck Julian Nagelsmann arbeiten muss», so Wedermann, der sich über eine aktuell hoch spannende Bundesliga freut.

Gerade beim deutschen Meister ist Unterhaltung weiterhin garantiert. Und auch der grosse Schweizer FCB in Basel steht nach ungenügenden Resultaten vor sehr schwierigen Wochen in allen drei Wettbewerben. Auch darum geht es in Episode 47 von «Anderi Liga». Tobias Wedermann und Fabian Ruch melden sich nächste Woche wieder, um über die relevanten Themen im Fussball zu sprechen. «Anderi Liga» ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

