Schaffhausen

Velofahrerin wird von Fussball getroffen und stürzt

Am Freitagnachmittag wurde in Schaffhausen eine Velofahrerin von einem Fussball getroffen. Die Frau stürzte und musste ins Spital gebracht werden.

Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, prallte ein schlecht gezielter Schuss an der Latte des Tores ab, flog auf die Alpenstrasse und traf die Velofahrerin am Kopf.

Auf dem Sportplatz des Zündelgutschulhauses in Schaffhausen spielten am Freitga Kinder miteinander Fussball.

Am Freitag kurz vor 17 Uhr fuhr eine Velofahrerin auf der Alpenstrasse in Richtung Buchthalen in Schaffhausen. Auf dem Sportplatz des Zündelgutschulhauses spielten gleichzeitig etwa 5 Kinder miteinander Fussball. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, prallte ein schlecht gezielter Schuss an der Latte des Tores ab, flog auf die Alpenstrasse und traf die Velofahrerin am Kopf.