Nochmal Glück gehabt - Fussball-Profi fällt bei Aufstiegsfeier von fahrendem Bus – und überlebt

Ein Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse will auch in der Türkei gebührend gefeiert werden. Das dachten sich die Spieler von Kocaelispor. Sie fuhren auf einem offenen Bus durch die Stadt Izmit, als es zu einem dramatischen Vorfall kam. Der Spieler Bahri Can Avci wurde bei der Durchfahrt unter einer Brücke vom Bus geworfen.