Bruder muss Fussballer Mohamed Buya Turay bei dessen Hochzeit ersetzen

Wegen Club-Wechsel : Fussball-Profi verpasst eigene Hochzeit – sein Bruder springt ein

Am Donnerstag debütierte Mohamed Buya Turay in der Europa-League-Quali gegen Düdelingen.

Am 22. Juli wird der elffache Nationalspieler bei Malmö vorgestellt. Einen Tag zuvor postete Buya Turay gemeinsame Hochzeitsfotos von ihm und seiner Freundin. «Wir haben am 21. Juli in Sierra Leone geheiratet. Aber ich war nicht da, weil Malmö mich gebeten hat, früher hierherzukommen», so der Fussballer gegenüber dem «Aftonbladet».