Fussball-Star Sadio Mané kickt in seinem Heimatort im Schlamm und hat Freude

Sadio Mané hat in Senegal ein Benefizspiel organisiert. Eingeladen waren viele Stars seines Heimatlandes. Das Wetter hat leider nicht mitgespielt. Die Folge? Sehr viel Schlamm.

Bei Charity-Spiel : Fussball-Star Sadio Mané freut sich über Schlamm-Kick in seinem Heimatort

Der 30-Jährige weilt derzeit in seiner Heimat Senegal. Youtube

Darum gehts

Die Fussball-Saison ist vorbei – und das definitiv. Die Stars geniessen ihren verdienten Urlaub. Viele sind in der Sonne irgendwo am Strand, feiern Partys und gehen in teure Restaurants. Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Der portugiesische Superstar geniesst mit seiner Familie die fussballfreie Zeit und hat keine Sorgen. Ausser vielleicht, dass sich seine Fans nach einem Zigi-Foto Sorgen machen, ob der 37-Jährige nun raucht – oder nicht.

Sadio Mané verbringt seine Ferien anders. Der 30-Jährige, dessen Wechsel zu den Bayern am Freitag bekannt wurde, weilt derzeit in seiner Heimat Senegal. In Bambali, seinem Geburtsort, organisiert er einen Charity-Match. Von hier aus machte sich der junge Mané einst auf eigene Faust und gegen den Willen seiner Mama auf den Weg ins weit entfernte Dakar, um Profifussballer zu werden.

Rasen sieht man nicht. Youtube

«Zurück auf dem Platz, auf dem alles begann!»

Der Event, zu dem der neue Bayern-Superstar auch andere Senegal-Stars wie El Hadji Diouf, Papiss Cissé sowie die aktuellen Nationalmannschaftskollegen Mbaye Diagne und Désiré Segbe einlädt, ist ein voller Erfolg! Trotz des Wetters. So zeigt ein Video des Senegal-Senders Wiwsport, dass die Bedingungen alles andere als gut sind.

Es regnet in Strömen, das Fussballfeld kann nicht als ein solches bezeichnet werden. Nirgends ist ein Fleckchen Rasen zu sehen, wo man nur hinblickt, ist Schlamm. Mané macht sich gar einen Spass daraus und rutscht freudig im Schlamm herum. Auf Insta meint er zum Charity-Spiel: «Zurück auf dem Platz, auf dem alles begann!»