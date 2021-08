Casting mit 20 Minuten : Fussball-Traumjob? Es werden Moderationstalente gesucht

Wolltest du schon immer deinen Bürojob gegen den Fussballplatz tauschen? blue Sport und 20 Minuten suchen mittels Casting nach der nächsten Aussenmoderatorin oder -moderator.

Der Schweizer Fussball ist auch in der kommenden Saison beim Bezahlsender blue Sport zu Hause. Er sicherte sich die Rechte an der Super- und Challenge League für die kommenden Jahre. Nun sucht blue Verstärkung. In Zusammenarbeit mit 20 Minuten startet der Sender ein Casting für das nächste Moderationstalent. Neben einem Einstieg in den Sportjournalismus und die Welt des Fernsehens bietet blue in der ersten Saison mindestens zehn Einsätze als Aussenmoderator oder -moderatorin in den Schweizer Stadien.