«Wieder angstfrei leben»

Fussball-Weltmeister Berthold tritt bei Corona-Gegnern auf

In Stuttgart fand am Samstag eine Demo gegen Corona-Massnahmen statt. Als Redner sprach auch Ex-Fussballprofi Thomas Berthold.

1 / 3 Der frühere Fussball-Weltmeister Thomas Berthold trat am Samstag bei der «Querdenken»-Demo in Stuttgart auf. KEYSTONE Er habe kein Vertrauen in die Regierung und die Corona-Massnahmen seien völlig überzogen, sagte er. KEYSTONE Kabarettist Florian Schroeder hingegen testete als Redner die Grenzen der Meinungsfreiheit aus – und erntete Buhrufe. Facebook / Schroederlive

Darum gehts In Stuttgart hat am Samstag eine «Querdenken»-Demo stattgefunden.

Der frühere Fussballprofi Thomas Berthold sagte, dass die Menschen wieder angstfrei leben sollten.

Kabarettist Florian Schroeder hingegen erntete Buhrufe nach anfänglicher Zustimmung.

Der frühere Fussball-Weltmeister Thomas Berthold und der Kabarettist Florian Schroeder haben am Samstag auf einer Demonstration gegen Corona-Massnahmen in Stuttgart gesprochen – allerdings mit völlig unterschiedlichen Absichten.

Der 55 Jahre alte frühere Fussballprofi forderte vor den Teilnehmern der «Querdenken»-Demo, dass die Menschen wieder angstfrei leben sollten. Er habe kein Vertrauen in die Regierung. Die Massnahmen seien «völlig überzogen», sagte der 55-Jährige im Anschluss der Deutschen Presse-Agentur. «Es war eine Herzensangelegenheit für mich, diese Plattform zu nutzen und Dinge zu sagen, die mir seit Längerem durch den Kopf gehen. Ich wollte dort den Menschen Dinge mitteilen, die ich wahrnehme und auf dem Herzen habe.» Er wolle «selbstbestimmt und ohne Angst» leben.

Thomas Berthold Berthold spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Der Verteidiger absolvierte 62 Länderspiele, 1990 wurde er mit dem deutschen Nationalteam Weltmeister in Italien.

«Grenzen der Meinungsfreiheit austesten»

Aufmerksamkeit erregte bei der Kundgebung auch der provokative Auftritt des Kabarettisten Florian Schroeder. Der 40-Jährige kam nach eigenen Angaben am Samstag auf die Bühne, um «die Grenzen ihrer Meinungsfreiheit» auszutesten. Für seine ersten Äusserungen bekam er noch Applaus, wie ein Video zeigt, das Schroeder in seinem eigenen Youtube-Kanal verbreitete: «Mein Name ist Schroeder, ich komme aus dem Mainstream» sagt er, und: «Man hat mir gesagt, hier in Stuttgart ist die Freiheit.»

Doch recht schnell nimmt die Begeisterung des Publikums ab. Schroeder fragt, ob wir «in einer Corona-Diktatur» leben. Nach einem vielstimmigen «Ja» aus der Menge argumentiert der Kabarettist dagegen: «Wenn wir irgendeine Form von Diktatur hätten, dann dürftet Ihr euch hier gar nicht versammeln, dann dürftet Ihr hier gar nicht stehen.»

«Meine Meinung aushalten»

Auch auf die Frage: «Wollt Ihr die totale Meinungsfreiheit?» ist von den Zuhörern ein lautes «Ja» zu hören. Anschliessend sagt Schroeder: «Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist, und ich bin der Überzeugung, dass Maskentragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können.» Dafür erntet er Buhrufe und schiebt hinterher: «Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten.»

Die Teilnehmer der Kundgebung in Stuttgart forderten am Samstag ein Ende der vorgeschriebenen Schutzmassnahmen, mit denen die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus reduziert werden soll. Die Veranstalter von «Querdenken 711» sprachen von 5000 Teilnehmern, die Polizei zählte mehrere Hundert Demonstranten. Die Veranstalter von «Querdenken 711» kündigten an, am 29. August wieder in Berlin zu demonstrieren.

Demo in Dortmund

Knapp 2800 Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in der Dortmunder Innenstadt gegen die staatlichen Corona-Schutzmassnahmen. Die Kundgebung verlief zunächst friedlich. Nach Appellen der Polizei wurden auch die Abstandsregeln eingehalten. Die meisten Teilnehmer der Demo trugen keine Mund-Nasen-Schutzmaske. Die Organisation «Querdenken-231» hatte die Veranstaltung angemeldet.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnete Demonstrationen der Gegner der staatlichen Corona-Schutzmassnahmen als legitim. Die Demonstranten müssten sich aber wie alle anderen Bürger an die Corona-Hygieneregeln halten, sagte Laschet am Sonntag nach einem Treffen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Naumburg. «Mit Abstand und Mundschutz darf jeder demonstrieren und seine Meinung sagen und die Massnahmen auch kritisieren», sagte Laschet. «Sonst fällt auch das Land auseinander, wenn man den Eindruck vermittelt, man dürfe seine Meinung nicht sagen.»