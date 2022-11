WM 2022: Nati-Captain Granit Xhaka spricht vor Abflug nach Katar

Am Montagnachmittag ist die Schweizer Nati nach Katar geflogen. Vor dem Abflug am Flughafen Zürich sprachen die Nati-Stars noch über ihre Pläne, Ziele und die Vorfreude.

1 / 6 Granit Xhaka ist nach überstandener Grippe wieder topfit. Toto Marti/Blick/freshfocus Der Nati-Captain wurde beim Zusammenzug vor der Abreise nach Doha von seinem Bruder Taulant begleitet. Toto Marti/Blick/freshfocus Gutelaunebär Xherdan Shaqiri. Der Nati-Star begrüsste und umarmte sowohl Staffmitglieder als auch Mitspieler herzlich. Toto Marti/Blick/freshfocus

Darum gehts Am Sonntag startet die Weltmeisterschaft in Katar.

Die Schweizer Nati ist am Sonntag in Richtung Doha abgeflogen.

Während bei den meisten die Vorfreude überwiegt, kämpfen andere noch mit einer Erkältung.

Es ist ein WM-Beginn, wie ihn die Spieler noch nie erlebt haben. Fast alle Nati-Stars mussten in den letzten 48 Stunden noch mit ihren Clubs ran und jetzt sitzen sie bereits im Flieger nach Katar, wo die Weltmeisterschaft am kommenden Sonntag losgeht.

Dass die Vorbereitungszeit so kurz ist wie noch nie vor einem Turnier, stört niemanden – «wir spielen lieber, als zu trainieren», ist der Grundtenor. Zudem wird auf die herausragende Form diverser Spieler aufmerksam gemacht. «Selten sind wir so gut in Form in einen Zusammenzug gekommen», sagt Captain Granit Xhaka, der in England gefeiert wird und mit Arsenal auf Platz eins der Premier-League-Tabelle steht.

Am Wochenende musste er allerdings nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. «Die Grippe ging rum in meiner Familie. Ich wollte trotzdem spielen, aber es ging nicht.» Jetzt fühle er sich aber wieder top. Gewohnt selbstsicher gibt der 30-Jährige bekannt, dass er genug gepackt hat für eine lange Teilnahme am Turnier. Er will mit seinen Teamkollegen möglichst rasch das Fussballfieber in der Schweiz aufkommen lassen – mit «geilen Leistungen» und «vielleicht gibt es ja ein grosses Geschenk zu Weihnachten».

Niedergeschlagener Embolo – Gutelaunebär Shaqiri

Noch nicht so in WM-Euphorie befindet sich Stürmer und Fanliebling Breel Embolo, der als Letzter am Flughafen Zürich ankommt, weil er am späten Sonntagabend mit Monaco noch im Einsatz stand. «Ich hab irgendein Virus erwischt und wir haben verloren. Ich brauche gerade noch etwas Zeit, um das zu verdauen», so ein sichtlich niedergeschlagener Nati-Stürmer, der mit AS Monaco in der achten Minute der Nachspielzeit noch das Prestigeduell gegen Marseille verlor. Gibt dann aber mit seinem breiten Lächeln Entwarnung: «Die Vorfreude kommt sicher noch.»

Spürbare Freude verbreitet derweil ein ausgeruhter Xherdan Shaqiri, der seine Saison in den USA bereits Anfang Oktober beendete. Er war der Gutelaunebär am Flughafen, begrüsste und umarmte sowohl Staffmitglieder als auch Mitspieler herzlich. «Ich komme mit einem guten Gefühl und kann kaum erwarten, dass es beginnt.» Man wolle mit der Schweiz eine Überraschungsmannschaft sein an der WM. «Ich liebe diese grossen Events, will es geniessen und unser Land stolz machen», erklärt Shaqiri vor den Medien.

Vorfreude auf Kamerun – kein Statement zu Katar

Für sämtliche Leistungsträger ist klar: Das erste Spiel gegen Kamerun ist das wichtigste. «Alle freuen sich darauf», versichern Manuel Akanji und Granit Xhaka. Über das Spiel gegen Serbien will man lieber nicht reden bei den Nati-Stars. «Das ist Spiel drei», stellt der Nati-Captain fest. Shaqiri will sich darauf vorbereiten wie auf jedes andere WM-Spiel. «Wir haben sie vor vier Jahren geschlagen und das versuchen wir nun, wieder zu tun.»

Auch zum Thema Katar will sich keiner der Spieler richtig positionieren. «Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu sprechen. Ich spreche aber gerne über den Fussball», sagt Captain Xhaka. Einer der wenigen, die ein paar Worte mehr zur omnipräsenten Katar-Kritik verlieren, ist YB-Star Christian Fassnacht. Er betont die riesige Vorfreude auf das Abenteuer und erklärt: «Logisch wird man mit den Themen konfrontiert und setzt sich damit auseinander. In der Rolle des Sportlers kann man so kurz vor dem Termin nichts mehr machen, als Fussballer freut man sich auf eine Weltmeisterschaft.» Dann ging es ins Flugzeug in Richtung Doha – zu einer WM, wie sie die Spieler noch nie erlebt haben.