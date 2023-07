Fussball-WM: Testspiel wegen übertriebener Härte abgebrochen

Die erstmalige WM-Teilnahme des irischen Nationalteams steht unter keinem günstigen Stern. Das zeigte ein Testspiel vor Beginn des Turniers am kommenden Donnerstag. Denn nach gerade einmal 20-minütiger Spielzeit verliessen Irlands Fussballerinnen am Freitag in Brisbane wieder den Platz. Wie mehrere Medien berichten, habe das irische Team damit auf die harte Spielweise von Gegner Kolumbien reagiert. Mittelfeldspielerin Denise O’Sullivan soll sich bei der Vorbereitungspartie auf die WM so schwer verletzt haben, dass sie ins Spital gebracht werden musste.