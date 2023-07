Fussball-WM: Wenn aus Spielerinnen männliche Fussball-Stars werden

Der kurze Werbefilm von «Orange» beginnt wie jede typische Sportwerbung: Clips mit packender Spielfeld-Action werden zusammengeschnitten. Unterlegt natürlich mit dramatischer Musik und den emotionalen Worten der TV-Kommentatoren. In diesem Fall scheint der Schwerpunkt auf der geschickten Beinarbeit des französischen Fussball-Superstars Antoine Griezmann und der Kaltschnäuzigkeit von PSG-Rakete Kylian Mbappé zu liegen. Das alles gepaart mit Bewegtbildern von euphorisierten Fans auf den französischen Strassen.

Nur «les Bleus» könnten solche Emotionen hervorrufen, heisst es – in Anspielung auf die französische Nationalmannschaft. «Es sind aber nicht die, die Sie gerade gesehen haben», wird dann allerdings eingeblendet. Schliesslich folgt die Auflösung: Die gesamte Montage war ein sogenannter «Deepfake». Die Gesichter der männlichen Stars wurden digital über die Highlights der weiblichen Frankreich-Stars wie etwa Sakina Karchaoui oder Delphine Cascarino gelegt. Heisst: Die tollen Dribblings und Tore stammen aus dem Frauen-Fussball.

«Absolut verblüfft»

Die Fussball-WM beginnt am Donnerstag um neun Uhr Schweizer Zeit mit der Partie Neuseeland gegen Norwegen. Die Schweizer Nati startet am Freitag (ab sieben Uhr live bei uns) gegen die Philippinen, Les Bleues absolvieren ihre erste Partie am Sonntag um zwölf Uhr gegen Jamaika.