Der Grund ist kurios : Fussballclub wech­selt nach 15 Sekunden Spieler aus

In der höchsten Liga Estlands stand ein erst 16-Jähriger in der Startaufstellung. Nach dem ersten Spielunterbruch musste er jedoch das Feld räumen.

Es ist eine Demütigung für jeden Profifussballer. Der Trainer beordert einen in die Startaufstellung, dann muss man bereits in der ersten Hälfte das Feld räumen. Der Betroffene hat ein mulmiges Gefühl und weiss in der Regel: Der Trainer ist mit der gebotenen Leistung unzufrieden.