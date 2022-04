Drei Spieler im Spital : Fussballer nach Teamabend auf «das Allerübelste zusammengeschlagen»

Am Ostermontag kam es in Bayreuth zu einem Spitzenspiel der Regionalliga Bayern, also der vierten Liga in Deutschland. Die Zweitvertretung des FC Bayern war zu Gast bei der Spielvereinigung Bayreuth. Erster gegen Zweiter – 10’000 Fans waren vor Ort und sahen, wie die Bayreuther das Spiel gegen den FC Bayern gleich mit 4:0 gewannen. Unter den Torschützen war mit Nicolas Andermatt, dem Sohn von Martin Andermatt, auch ein Schweizer. Mit dem Sieg machten die Bayreuther einen riesigen Schritt in Richtung der dritten Liga.

Am Abend wollten die Spieler das tolle Ergebnis mit einem Teamevent feiern. Der Event wurde jedoch von einer brutalen Attacke überschattet. Der Verein schreibt in einer Mitteilung: «Drei unserer Spieler wurden am Rande eines Mannschaftsabends in der Innenstadt von mehreren Personen auf das Allerübelste zusammengeschlagen.» Zwei Spieler mussten in die Intensivstation eingeliefert werden. Ein Akteur liegt aufgrund einer schweren Kopfverletzung noch immer im Spital, so der Verein.