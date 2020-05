Aktualisiert 11.05.2020 15:54

GC trainiert wieder

«Fussballer sind in gewissen Situationen Kuscheltiere»

Nach achtwöchiger Pause trainiert GC wieder, von Normalität kann aber noch keine Rede sein. Bei den Spielern ist die Freude, auf dem Rasen zurück zu sein, dennoch gross.

von Eva Tedesco

«Herrlich, wir freuen uns», sagt Andras Gurovits strahlend. Er hat es sich trotz garstigem Wetter nicht nehmen lassen, persönlich am Campus vorbeizuschauen. Als eines von nur zwei Schweizer Profiteams nimmt GC den Trainingsbetrieb nach der Coronakrise wieder auf. Die Freude, sich nach 57 Tagen endlich wieder die Fussballschuhe überziehen zu können, ist bei allen Hoppers spürbar. «Wir haben uns gedacht, wenn der Bundesrat und die Liga schon sagen, dass wir trainieren dürfen – dann machen wir das», sagt Gurovits.

Es ist nach zwei langen Monaten der erste Tag, an dem die GC-Spieler abgesehen von individuellem Jogging oder Kraftübungen in den heimischen vier Wänden wieder ihrem eigentlichen Beruf nachgehen können. Captain Veroljub Salatic. Goalie Mirko Salvi. Stürmer Nassim Ben Khalifa. Ein Profi nach dem anderen trudelt gutgelaunt auf dem Trainingsplatz ein. Begleitet von viel Gelächter und angeregten Gesprächen, aber natürlich mit dem von den Behörden vorgeschriebenen Mindestabstand von zwei Metern. Denn Voraussetzung, dass wieder trainiert werden darf, ist die strenge Einhaltung der Vorschriften des BAG und einem Konzept mit Schutzmassnahmen, das die Swiss Football League in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden ausgearbeitet hat.

Der Ball hat gefehlt

Die Übungen im Training auf dem für die Öffentlichkeit geschlossenen Campus finden ohne Körperkontakt statt. Auch Abklatschen oder Umarmen ist nicht gestattet. Es ist eine vorsichtige Rückkehr. «Vor dem Training wird bei jedem Spieler Fieber gemessen und nachgefragt, wie er sich fühlt», sagt der österreichische Trainer Goran Djuricin, «zudem hat jeder sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche und die Spieler duschen zu Hause.» Auch die Trainingskleider müssen sie Zuhause selber waschen. «Wichtig ist, dass alle ein grosses Mass an Eigenverantwortung haben», sagt Gurovits.

«Die Vorfreude ist gross, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können», sagt Salatic. Vor 57 Tagen hat der Challenge-Ligist den Trainingsbetrieb eingestellt. Wie hat der Captain die unfreiwillig lange Pause überbrückt? «Ich war wie alle sehr viel Zuhause und habe mit meinen zwei schulpflichtigen Kindern Hausaufgaben gemacht. Das hat sehr viel Zeit beansprucht. Ich konnte in Mathe und Deutsch mein Wissen auffrischen», sagt der vierfache Vater lachend. Kontakt mit den Mannschaftskollegen hatte er via Chat und Video-Calls: «Natürlich ist das nicht das Gleiche und der Fussball hat uns schon gefehlt.»

Drei Abwesende Der Liberianer Allen Njie und der Nigerianer Francis Momoh durften vor z wei Monaten z u ihren Familien in die Heimat reisen . Ihre Rückkehr ist nun aber offen. Ed Francis, ausgeliehen von Wolverhampton, weilt in England. Bei ihm scheint unklar, ob er überhaupt wieder zurückkommen wird. Man habe immer Kontakt mit den Spielern gehabt, sagt Gurovits. (ete)

Das Gefühl im Fuss haben die Spieler nicht verloren. Ein Pässchen hier, ein langes Zuspiel und Jonglieren da. Überhaupt ist zu sehen, wie sehr es die Profis geniessen, endlich wieder einen Ball am Fuss zu haben. Er hat eine Anziehung wie Honig für die Bienen. Keiner kann an einem herumliegenden Ball vorbeilaufen ohne dagegenzutreten, ihn zu jonglieren oder einfach nur in den Händen zu halten.

Schlicht sensationell

«Ich glaube, ich kann für alle sprechen: Es war schlicht sensationell», sagt Trainer Djuricin nach den ersten 90 Minuten auf dem Rasen. «Wir dürfen wieder unseren Beruf ausüben. Da sind wir auch privilegiert, wenn man viele andere Sportarten anschaut und dafür sind wir der Regierung dankbar.» Das erste Training nach acht Wochen mit dem Ball sei eine Herausforderung gewesen, schildert er lachend: «Es war die eine oder andere koordinative Schwierigkeit dabei.»

Wichtiger sei nun, darauf zu achten, dass die Spieler sich nach der langen Pause nicht verletzen. «Auch deshalb trainieren wir in der ersten Woche mit möglichst wenig Körperkontakt und auch bei Sprints und Torschüssen ist das Verletzungsrisiko gross.»

Die grösste Umstellung ergebe sich aber aus der fehlenden Emotionalität. «Die jungen Leute können nicht so kommunizieren, wie sie wollen und es sich gewohnt sind. Und Fussballer sind in gewissen Situationen Kuscheltiere.» Abklatschen, spontan miteinander Jubeln und Umarmen liegt in Zeiten von Corona und Social Distancing einfach nicht drin. «Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gewöhnt sich an alles», sagt der Österreicher. Warum aber der frühe Start? GC ist neben Super-League-Leader St. Gallen der einzige Club, der am Montag mit dem Training begonnen hat.

Keine Kurzarbeits-Entschädigung

Djuricin: «Wir gehen davon aus, dass die Meisterschaft fortgesetzt wird und müssen einen Plan haben.» Und Salatic: «Wir wollen uns wieder mit einem Gegner messen und Leistung zeigen und dafür werden wir schliesslich bezahlt.»