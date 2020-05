Ukraine

Fussballer wird rassistisch beleidigt – und sieht Rot

In der ukrainischen Liga kommt es zu einem Eklat. Der Brasilianer Taison wird rassistisch angegangen, der Schiedsrichter hat dafür kein Gehör.



Das ukrainische Topspiel zwischen Schachtar Donezk und Dynamo Kiew ist am Sonntag von einem Rassismus-Vorfall überschattet worden. Noch immer spielt Tabellenführer Schachtar wegen der Unruhen im Donbass im Exil in Charkiw. Dort unterbrach der Schiedsricher die Partie in der 77. Minute beim Stande von 1:0 wegen rassistischer Beleidigungen von den Rängen.