Kiyan Prince wurde vor 15 Jahren getötet – nun ehrt ihn Fifa 21

15 Jahre später lässt Fifa 21 den Youngster wieder aufleben

Der tragische Tod des jungen Talentes war ein Schock für Familie, Freunde aber auch den Verein. In Ehren an das Fussballkind führte der Verein sogar die «Kiyan Prince Tor der Saison»-Trophäe ein, die der Spieler mit dem schönsten Tor am Ende der Saison bekommt. 2019 folgte dann die nächste Würdigung. Nach einer Fan-Abstimmung wurde das Stadion an der Loftus Road in «Kiyan Prince Foundation Stadium» umbenannt.



Und nun folgt – wie zu Beginn erwähnt – die nächste Widmung an den Verstorbenen. Genau 15 Jahre nach seinem Tod kehrt Kiyan Prince auf den grünen Rasen zurück. Am 18. Mai 2021, seinem Todestag, ehrt ihn EA Sports. Der ehemalige Nachwuchssportler kommt als Fussballer im Game Fifa 21 vor. Im Spiel ist der Mittelfeldspieler 30 Jahre alt und läuft im Team der Queens Park Rangers auf.



Was auf den ein oder anderen nun makaber wirkt, findet bei den Fans der QPR Anklang. Und auch der Vater des Jungen, Mark Prince, sprach gegenüber der BBC von einem «emotionalen Moment», denn er habe Kiyan in dem Spieler des Videospiels wiedererkannt. Des Weiteren fügte er hinzu: «Ich bin wirklich stolz.»