Fussballerin Alisha Lehmann ist Hals über Kopf in Douglas Luiz verliebt

Alisha Lehmann und Fussball-Kollege Douglas Luiz lieben sich nun offiziell. Das verkünden sie beide auf Instagram. Sowohl die Schweizerin wie auch der Brasilianer spielen für den englischen Club Aston Villa in Birmingham.

Darum gehts Alisha Lehmann und ihr Fussballkollege Douglas Luis lieben sich.

Das haben die beiden auf Instagram offiziell gemacht.

Die Gerüchte, dass sie zusammen sind, waren schon im letzten November aufgekommen.

Neckische Bilder von Alisha Lehmann und Douglas Luiz gab es auf Instagram immer wieder zu sehen. Meist aber nur in den Storys. Diese Fotos verschwanden nach 24 Stunden wieder. Die Fans fragten sich, ob denn da zwischen diesen beiden Profi-Kickern etwas läuft. Nun haben die beiden ein offizielles Foto auf Instagram gestellt. Dazu schreibt die Schweizer Nationalspielerin ganz simpel: «Te amo». Das braucht keine Übersetzung.

Und auch der Brasilianer schreibt: «I love you amor.» Damit sind die beiden wohl offiziell ein Paar. Bereits im November hatte 20 Minuten von dieser Liebelei berichtet. Damals waren es offenbar nur Annäherungsversuche. Denn in einer Insta-Story hielt sie das Handy, lächelte glücklich in die Kamera. Hinter ihr stand der 23-Jährige, der sie auf den Mund küsste. Nun machen sie das gegenseitig. Das Paar hatte bereits Silvester zusammen gefeiert, dabei waren auch Luiz’ Familie und Freunde.

Lehmann, die neben dem Platz auch als Social-Media-Star erfolgreich ist, hatte erst im Sommer innerhalb der FA Women’s Premier League zu Aston Villa gewechselt. Im gleichen Club in Birmingham ist der Brasilianer aktiv, so lernten sich die beiden wohl kennen. Bis Frühling 2021 war die 23-Jährige noch mit ihrer Nati-Kollegin und PSG-Star Ramona Bachmann liiert. Anfang März 2021 gaben die beiden das Ende ihrer Beziehung bekannt. Nun hat Lehmann also erneut ihr Glück gefunden. Ihre fast sechs Millionen Fans auf Instagram freuen sich für die Fussballerin. Ihr Liebes-Post erhielt bereits beinahe 900’000 Likes. Ihren Post kommentierte unter anderen auch ihre Nati-Kollegin Riola Xhemaili. Sie schrieb: «Uhuhhh😍».

Der Brasilianer Luiz hat mit 23 Jahren fussballerisch schon einiges erlebt. Er wechselte mit 19 von Vasco da Gama in seiner Heimat zu Manchester City in die Premier League. Er wurde nach wenigen Wochen aber bereits nach Spanien an Girona ausgeliehen. Als er nach zwei Jahren zurückkehrte, verkauften ihn die Citizens an Villa. Mit der Nationalmannschaft wurde Luiz 2021 in Tokio Olympiasieger.