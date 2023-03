Scarlett Camberos: Fussballerin verlässt nach Cybermobbing Mexiko

Getty Images via AFP/Harry How

Nach monatelanger Belästigung in sozialen Medien und minimalen Folgen für den Täter will eine mexikanische Profi-Fussballerin ihr Land verlassen. Gespräche mit dem US-Club Angel City für den Transfer von Scarlett Camberos seien im Gange, teilte am Dienstag ihr Verein América in Mexiko-Stadt mit. Mit dem Clubwechsel wolle man zu ihrer psychischen und emotionalen Genesung beitragen.