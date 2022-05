Cupfinal : Kurioses Scherz-Inserat – Fussballfan bietet Niere gegen Ticket 

In einem Gesuch auf Tutti.ch bietet ein Käufer sogar augenzwinkernd seine Niere an.

Der FC St. Gallen hat dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge den Schweizer Cupfinal erreicht. Am Sonntag, 15. Mai, kämpfen die St. Galler im Berner Wankdorf gegen Lugano um den Cupfinal-Titel.

Nutzer bietet Niere für ein Ticket

Auch auf Tutti.ch möchte jemand wohl unbedingt ein Ticket ergattern. In einem Gesuch für ein FCSG-Ticket bietet er sogar seine Niere an: «Preis egal, Niere und/ oder andere Organe sind als Zahlungsmittel auch möglich», schreibt der Nutzer augenzwinkernd.

Organe als Zahlungsmittel werden nicht akzeptiert

Auch personalisierte Tickets unterbinden Schwarzmarkt nicht

Letzte Ticket-Chance am Montag

Wer noch gerne ein Ticket ergattern möchte, hat am Montag, 9. Mai, noch eine letzte Chance. Ein noch unbekanntes Restkontingent an Tickets wird ab 16 Uhr über «Ticketmaster» erhältlich sein. Ausserdem werden ab 19 Uhr an der Kasse West beim Kybunpark in St. Gallen rund 900 Tickets im Sektor B verkauft.