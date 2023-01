Zürich: Fussballfans attackierten Polizisten mit Knallpetarden, Fackeln und Steinen

Trotz 70 Minuten in Überzahl fuhren die Zürcher einen Sieg ein.

Der FCZ gewann am Sonntag das Spiel gegen den FC St. Gallen mit 1:0.

Der FC Zürich schoss sich im gestrigen Spiel gegen den FC St. Gallen vom Tabellenende weg: Sie feierten trotz 70 Minuten in Unterzahl einen 1:0-Sieg gegen die Ostschweizer. Nach dem Spiel eskalierte die Situation jedoch: Wie die Stadtpolizei am Montag mitteilt, marschierten Anhänger des FC St. Gallen nach dem Spiel vom Stadion Letzigrund zum Bahnhof Altstetten. Auf der Marschroute seien diverse Sprayereien begangen worden. Beim Bahnhof seien die Fans zunächst in den wartenden Extrazug eingestiegen, bevor mehrere Personen diesen wieder verliessen.