Psychiater erklärt, warum Fussballfans sich prügeln und randalieren

Auch Hooligans aus anderen Städten hinterlassen in Luzern ihre Spuren.

Thomas Knecht, Psychiater, erklärt, was den Fans bei solchen Ausschreitungen durch den Kopf geht.

Die Luzerner Polizei ist mit den Fussballspielen des FC Luzern teils so beschäftigt, dass sämtliche Polizeiposten geschlossen werden müssen . Mediensprecher Christian Bertschi spricht von «teils unberechenbaren» Fangruppierungen, die teilweise auch die gegenseitige Konfrontation suchen. Diese zu trennen, sei eine grosse Herausforderung.

«Vor allem der Fussball ist berühmt dafür», sagt Knecht. Folglich kommt es in der Hitze des Gefechtes auch dort zu Auseinandersetzungen. «Diese sind aber anders als bei den Hooligans nicht im Voraus geplant», so der Psychiater.

«Das, was auf dem Spielfeld passiert, vermischt sich im subjektiven Gefühl mit dem, was neben dem Spielfeld passiert», so Knecht. Vor allem dann, wenn der Spielausgang nicht wie gewünscht ist, gibt es die Möglichkeit das neben dem Feld «auszubessern». Die Gewinner hingegen treibt das Gefühl von Triumph.