Katar 2022: «Fussballleidenschaft teilen wir alle – auch mit den Serben heute Abend»

Kann die Nati am Freitagabend jubeln wie gegen Kamerun?

Am Freitagabend tritt die Nati im entscheidenden Spiel gegen Serbien an.

Provokationen, Hass und Wut – das waren die Emotionen nach dem letzten Aufeinandertreffen der Schweizer Nati und Serbien an der WM 2018. Im Fokus auf Schweizer Seite: die Nati-Stars Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri mit der Doppeladler-Geste und Wurzeln im Kosovo. Am Freitag kommt es erneut zum Duell der beiden Länder. 20 Minuten hat mit Menschen mit Wurzeln aus diesen Ländern über das Spiel gesprochen.

Riola Xhemaili (Nati-Star)

«Jeder, der Fussball spielt, liebt diesen Sport. Und diese Leidenschaft teilen wir alle zusammen – auch mit den Serben am Freitag», so Riola Xhemaili (19) zu 20 Minuten. Die Schweizer Nationalspielerin mit kosovarischen Wurzeln weiss zwar nicht, ob die Wunden im Disput der beiden Länder jemals verheilen werden, aber sie hofft es. «Wir sollten doch alle einfach harmonisch miteinander umgehen – egal, welche Nationalität wir haben.»

Milaim Rama spielte einst für die Schweizer Nati. Er sagt: «Ich war der erste Kosovare in der Nati.»

Saša Blagojević (FC Mladost Aarau)

«Auf dem Platz geht es bei uns nur um Fussball und Fairplay», meint der Serbe. Ob Meisterschaft oder Hallenturniere, man treffe vielfach auf Teams, die viele kosovarisch- oder albanisch-stämmige Spieler hätten. Und das sei auf beiden Seiten immer sehr sportlich und fair gewesen. Blagojević: «Im Fussball wirds oft emotional, aber dann geht es nicht um Politik oder Herkunft.» Die Schweizer Nati mag er. «Wenn Serbien am Freitag ausscheidet, sind wir dann halt einfach für die Schweiz.» Schliesslich lebe er seit 1992 hier.

Ja, die Schweiz gewinnt am Freitag.

Albert Bunjaku (Ex-Nati- und Kosovo-Stürmer)

«Das Spiel gegen Serbien wird nicht mehr so sein wie jenes vor vier Jahren», ist sich Albert Bunjaku (39) sicher. Auch ist der ehemalige Nationalspieler der Schweiz und des Kosovos sicher, dass für seine Generation und jüngere Menschen ohnehin der Fussball im Vordergrund stehe. «Ich selber habe viele Serben als Kollegen. Es ist einfach schön, wenn beim Fussball Menschen aus allen möglichen Ländern zusammenkommen und Spass haben», so Bunjaku. Sport solle einfach verbinden – und das tue er auch.

Dejan Jovanovic (FC Srbija 1968)

«Es ist nur ein Sport, nur Fussball. Es nervt mich, wenn sich Fussball und Politik miteinander vermischen. Fussball verbindet und zeigt, dass es ohne Hass geht», sagt Dejan Jovanovic, Präsident des FC Srbija 1968 aus Basel. Er erinnere sich etwa gerne an die EM 2008 zurück, als viele Nationen in der Schweiz zusammen gefeiert hätten. Überhaupt habe er mit vielen Kosovaren gespielt, sie seien Freunde. Dann stellt Jovanovic noch klar: «Am Freitag spielt Serbien gegen die Schweiz und nicht gegen den Kosovo oder Albanien.»

Milaim Rama (Ex-Nati-Star)

«Ich war der erste Kosovare in der Nati», sagt Milaim Rama. Der Ex-Nati- und -Thun-Stürmer findet, dass schon zu viel über das Thema mit dem Doppeladler und dem Disput zwischen Kosovo und Serbien geschrieben worden sei. Am Freitag solle es einfach um den Sport gehen, so der 46-Jährige. «Fussball verbindet Menschen aller Nationalitäten.» Dann lacht er und sagt: «Aber natürlich hoffe ich, dass die Schweiz weiterkommt.»