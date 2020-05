Während der Corona-Pause

Fussballstar absolviert Militärausbildung mit Auszeichnung

Heung-min Son nutzte die Corona-Zwangspause, um die militärische Grundausbildung in der Heimat zu absolvieren. Für seine Schiessfertigkeiten wurde der 27-Jährige ausgezeichnet.

South Korean Marine Corps via Getty

… und wurde in einem Ausbildungslager der Marineinfanterie ausgezeichnet.

Der Tottenham-Offensivmann Heung-Min Son nutzte die Corona-Pause, um die obligatorische Militärausbildung in seiner Heimat zu absolvieren.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Corona-Pause zu überbrücken. Heung-Min Son nutzte die Zeit, um die obligatorische Militärausbildung in seiner Heimat zu absolvieren. Der Spurs-Stürmer weilte auf der südlichen Ferieninsel Jeju in Südkorea und übte das Schiessen. Fotos zeigen den 27-Jährigen in Kampfmontur .