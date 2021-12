SV Wehen Wiesbaden : Fussballtrainer soll Jugendliche betäubt und vergewaltigt haben – verhaftet

Ein ehemaliger Jugendtrainer des deutschen Fussballclubs SV Wehen Wiesbaden sitzt wegen Verdachts der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft.

Die Brita-Arena, das Fussballstadion des Clubs SV Wehen Wiesbaden. «Es handelt sich um einen für unseren Verein gravierenden und belastenden Vorgang», schreibt der Club über eine Untersuchung gegen einen Jugendtrainer, der wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft sitzt.

Nun arbeite man eng mit der Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen, so der Club.

Ein ehemaliger Jugendtrainer des hessischen Fussball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden sitzt wegen Verdachts auf Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch und Herstellens von jugendpornografischen Schriften in Untersuchungshaft. Der Verein hat am Montag einen entsprechenden Bericht der «Hessenschau» bestätigt.

Ermittler durchsuchen Wohnung

Fahnder hatten laut dem Bericht am 27. Oktober die Wohnung des Trainers sowie seine Spinde und Schränke in den Räumen des Clubs in Taunusstein-Wehen durchsucht. Auf einem Handy entdeckten die Ermittler laut der Zeitung die Videos, zusätzlich stellten sie mehrere Speichermedien sicher.