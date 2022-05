Demolierter Fanzug: Fussballvereine sollen für randalierende Fans zahlen

Der Frust der YB-Fans nach der Niederlage gegen Lugano am Samstagabend war gross: Im Fanzug zerschlugen die Fans Scheiben, schlitzten Sitze auf, montierten sie ab oder übergossen sie mit Alkohol. Ebenfalls versprayten sie Wände. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Jährlich entstehen jedoch laut der SBB-Mediensprecherin Jeannine Egi bis zu 300’000 Franken Sachschaden, die auf Randale in Fanzügen zurückzuführen sind.

Im Fall vom Samstagabend wird die SBB vermutlich auf den Kosten sitzen bleiben, wie Egi sagt: «Grundsätzlich müssen Verursacher von Sachbeschädigungen den Schaden selbst bezahlen.» In manchen Fällen – wie auch hier – sei es jedoch schwierig, die Strafhandlungen bestimmten Personen zuzuordnen und diese strafrechtlich zu verfolgen. «Die SBB erstattet in solchen Situationen Anzeige gegen Unbekannt. Aus diesem Grund muss die SBB in solchen Fällen in der Regel selber für den Schaden aufkommen.»