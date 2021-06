Zürich - Fussgänger (27) mit Faustschlägen und Fusstritten verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es am Central zu einem Streit.

Laut der Stadtpolizei Zürich kam es in der Nacht auf Sonntag um 02.30 Uhr am Central in Zürich zu einem Streit zwischen einem Fussgänger und den Insassen von zwei Autos. Dabei stiegen die zehn Personen aus den Autos aus, griffen den Fussgänger an und traktierten ihn mit Faustschlägen und Fusstritten. In der Folge stiegen die Personen wieder in die Fahrzeuge und verliessen die Örtlichkeit.