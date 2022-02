Kappel SO – Fussgänger (30) von Auto erfasst – tot 

Am Freitagabend ereignete sich in Kappel SO auf der Mittelgäustrasse in Richtung Wangen ein Unfall. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, hatte sich der Mann aus noch unbekannten Gründen auf der unbeleuchteten Strasse aufgehalten, als ein Auto in ihn hineinprallte. Der Fussgänger wurde bei der Kollision schwer verletzt und nach der Erstbetreuung vor Ort per Rega-Helikopter ins Spital geflogen.