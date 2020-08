Zürich Zwei Personen angefahren – Polizei nimmt Mann fest

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Langstrasse im Kreis 4 zu einer Kollision, nachdem ein Autofahrer auf das Trottoir geraten war. Eine Person wurde dabei verletzt.

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, touchierte er kurz danach einen weiteren Mann, der mit einem Trottinett unterwegs war. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Am Sonntag kurz vor 02.30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Autofahrer von der Rolandstrasse her in Richtung Langstrasse im Zürcher Kreis 4. Kurz vor der Verzweigung geriet er auf das Trottoir und kollidiert mit einem Fussgänger. Der 27-Jährige wurde dabei nicht verletzt.